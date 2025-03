La Juventus in Cina: l'evento con Trezeguet

AFP/Getty Images

DaLa Juventus ha rafforzato la sua presenza in Cina con un bellissimo weekend di eventi, che ha celebrato il legame con i tifosi bianconeri e promosso il calcio tra le giovani generazioni. Dal 14 al 16 marzo, Shanghai è stata il cuore pulsante con il Youth Carnival e il Ganten China Bianconeri Football Tournament 2024/25. Appuntmenti dedicati ai fans cinesi, con la presenza speciale della leggenda bianconera David Trezeguet.Youth Carnival: la Juventus incontra i tifosiL’evento si è svolto nella suggestiva Xintiandi Style Area, una location esclusiva che ha ospitato tre giorni di celebrazioni bianconere. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta il 14 marzo con un’apertura che ha visto la partecipazione di ospiti speciali e media selezionati. A seguire, un’experience VIP e media esclusiva e un cocktail reception B2B presso ONE Xintiandi, opportunità unica per coinvolgere partner e stakeholder nel mondo Juventus.

Ganten China Bianconeri Football Tournament 2024/25Il calcio giocato è stato protagonista con il torneo organizzato in collaborazione con Ganten, partner ufficiale di Juventus. Il 15 marzo, David Trezeguet ha dato il calcio d’inizio di due giorni di sfide culminati nella cerimonia di premiazione del 16 marzo.Un evento che ha visto la partecipazione di partner di Juventus che hanno offerto esperienze innovative e interattive sia ai partecipanti che ai sostenitori locali, esprimendo la loro profonda passione per la Juventus, ma anche il loro e nostro spirito di innovazione.Un legame sempre più forte con la CinaSi rafforza dunque un legame, già molto saldo, con i tifosi cinesi: questo evento ha rappresentato un’ulteriore opportunità per avvicinare il brand bianconero a un pubblico sempre più vasto, attraverso momenti di aggregazione, sport e intrattenimento. Con David Trezeguet come ambasciatore d’eccezione, la passione per la Juventus ha illuminato Shanghai per un weekend indimenticabile.Con questo evento, Juventus intende anche confermare le sue strategie, le collaborazioni con un numero sempre maggiore di brand per arricchire e migliorare costantemente l'esperienza dei tifosi, stabilire modelli localizzati per i marchi sportivi internazionali e promuovere in modo coerente valori positivi ed energia.