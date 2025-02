La Juventus ha un'opzione per riscattare Kolo Muani dal PSG?

2025 Getty Images

La Juve ha un'opzione per riscattare Kolo Muani?

Tutti pazzi per Randal Kolo Muani in casa Juventus, e non potrebbe essere altrimenti alla luce dell'impatto devastante che l'attaccante francese ha avuto in Serie A con la maglia del club bianconero. Il classe 1998 è approdato all'ombra della Mole lo scorso 23 gennaio in prestito secco oneroso dal PSG. Il prolungarsi dell'assenza di Arkadiusz Milik ha spinto Cristiano Giuntoli a regalare a Thiago Motta un'altra opzione offensiva oltre a quella di Dusan Vlahovic e, al netto di quanto visto sino ad ora, non si può che parlare di colpo clamorosamente azzeccato.

No, nell'accordo tra PSG e Juventus non è stata inserita alcuna opzione per il riscatto dell'attaccante francese da parte del club bianconero, il quale è arrivo a Torino in prestito secco fino al 30 giugno. Se l'andamento del giocatore con Madama dovesse proseguire su queste altissime frequenze c'è però da aspettarsi che la Juve abbia tutto l'interesse ad imbastire una trattativa vera e propria tra pochi mesi.