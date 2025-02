La Juventus ha una corsia preferenziale per Kolo Muani? La posizione del PSG

AFP via Getty Images

Il feeling tra laè sbocciato in maniera istantanea. Dopo la grande attesa, quando si temeva che il trasferimento a Torino del francese sembrava potesse saltare a causa del vincolo prestiti relativo al PSG, è arrivato il verdetto del campo e se tre indizi fanno una prova, ci troviamo inevitabilmente di fronte ad un colpo azzeccatissimo. L'ex attaccante dell'Eintracht ha segnato l'illusorio goal al 'Maradona' contro il Napoli, prima di ripetersi al debutto all'Allianz Stadium, con doppietta decisiva all'Empoli, a precedere quella altrettanto determinante contro il Como. In altre parole, 5 goal in 3 partite che spingono Madama a ragionare sin da subito oltre il 30 giugno, ovvero quando scadrà il prestito dal PSG dell'attaccante classe 1998.

Il futuro di Kolo Muani: la posizione del PSG

E' inevitabile che la Juventus farà di tutto affinché Kolo Muani, legato al PSG fino al 30 giugno 2028, possa diventare a tutti gli effetti un giocatore bianconero, ma la strada non sarà affatto in discesa. Al netto di come sono iniziati, e di come proseguiranno, questi mesi a Torino, la Juve non godrà di una corsia preferenziale quando in estate si andrà a ridiscutere il futuro del giocatore. La Juventus sarà chiamata ad aprire una trattativa da zero. La strategia del PSG, infatti, è sempre stata molto chiara: riposizionare il giocatore per poter generare anche un effetto asta che possa vedere coinvolti altri club. Morale della favola, il giocatore finirà sul mercato e la Juve ci proverà.