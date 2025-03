La Juventus ha trovato il nuovo Fagioli? Il percorso per il talentino

Getty Images

Un derby vinto anche sul mercato



Derby d’Italia in famiglia



Modelli di ispirazione: Kakà e De Bruyne



Un percorso alla Fagioli



Un futuro da blindare

Come spesso accade a una squadra giovane in fase di crescita, il percorso della Juventus Primavera di Francesco Magnanelli è stato caratterizzato da alti e bassi. Il 2025 si è rivelato un anno difficile da decifrare, con vittorie travolgenti alternate a sconfitte pesanti. Tra i rimpianti stagionali spicca l'eliminazione ai rigori nei playoff di Youth League contro il Trabzonspor, che ha poi estromesso anche l'Atalanta e ora sfiderà l'Inter nei quarti di finale. Tuttavia, solo sei giorni fa, i bianconeri hanno conquistato un'importante vittoria per 4-3 nel derby contro il Torino, riaccendendo le speranze per i playoff. Tra i protagonisti di quel successo, con due assist decisivi, c’è stato Francesco Crapisto, un nome destinato a farsi strada nel calcio italiano.Francesco Crapisto è nato il 15 gennaio 2006 ad Alessandria e ha mosso i primi passi nel calcio grazie a suo padre Andrea, ex calciatore dilettante e suo allenatore per quattro anni alla Don Bosco Alessandria. Il suo talento non è sfuggito agli osservatori della Juventus, che lo hanno strappato alla concorrenza del Torino. Una delle chiavi della scelta bianconera è stata la possibilità di allenarsi a Vinovo senza dover risiedere in convitto, grazie a un servizio navetta che gli ha permesso di continuare a vivere con la sua famiglia.Il legame con la famiglia è fortissimo, e il percorso di Francesco è motivo di grande orgoglio per i suoi cari. Tuttavia, c'è un curioso retroscena: suo padre Andrea è un tifoso sfegatato dell’Inter e in casa Crapisto il "Derby d'Italia" si gioca ogni giorno. Nonostante la sua fede nerazzurra, il papà non ha mai ostacolato il sogno del figlio di vestire la maglia della Juventus.Crapisto è un centrocampista duttile, dotato di ottima tecnica e di una buona capacità di corsa. Cresciuto nel ruolo di mezzala offensiva, ha sempre guardato con ammirazione ai grandi interpreti del ruolo. Da bambino il suo idolo era Ricardo Kakà, mentre oggi il modello a cui si ispira è Kevin De Bruyne, stella del Manchester City.All’interno del settore giovanile bianconero, Crapisto è stato spesso paragonato a Fabio Miretti, suo predecessore, che ha mantenuto la sua indole offensiva anche in prima squadra. Tuttavia, il progetto tecnico studiato per lui dalla Juventus è più simile a quello di Nicolò Fagioli: trasformarlo in un regista capace di gestire i ritmi della squadra, sia in fase avanzata che arretrata. Per completare questa transizione, dovrà migliorare la lettura difensiva del gioco e la scelta dei tempi negli interventi.Le sue qualità tecniche non sono mai state in discussione, e i numeri della stagione parlano chiaro: 7 assist e 1 gol in 25 presenze con la Juventus Next Gen, con l’esordio tra i professionisti ormai a un passo. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nel 2023, la Juventus ha già avviato i contatti con la sua agenzia per rinnovare e blindare il suo futuro. Il talento c’è, il progetto pure: ora spetta a lui continuare a crescere tra gol, assist e chilometri. Sempre in bianconero, con buona pace di papà.