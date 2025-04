'La Juventus ha presentato un'offerta ufficiale per Sudakov': l'indiscrezione

Offerta della Juventus per Sudakov

Giorgi Sudakov non è un nome nuovo per lache già in passato si era interessata al talento dello Shakhtar Donetsk. Adesso però il club bianconero sarebbe intenzionato a fare sul serio perLa Juventus infatti ha formulato un’offerta ufficiale per acquistare il giocatore classe 2002 dello Shakhtar Donetsk, come riportato da Ben Jacobs di Givemesports. Questa l'indiscrezione di mercato che riguarda i bianconeri. Sudakov è un giocatore che piace a diverse squadre e la concorrenza maggiore arriva proprio dall'Italia e dal Napoli.

Quando scade il contratto di Sudakov e quanto costa

Sudakov è legato allo Shakhtar fino a dicembre 2028 e ha una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. La società ucraina non ha mai chiarito il suo valore di mercato ma - sull'onda di quanto avvenuto con la cessione di Mudryk al Chelsea non avrebbe intenzione di privarsi del suo talento se non per un'offerta molto importante.