Il peggior attacco degli ultimi 25 anni

Lasi trova in una fase critica della stagione, dove l'equilibrio tattico e la produttività in attacco sono diventati punti cruciali da affrontare. Il tecnico Max Allegri ha cercato di risolvere la situazione, sperimentando varie formazioni e soluzioni tattiche, incluso l'utilizzo di un tridente fin dall'inizio con Cambiaso come esterno destro. L'obiettivo diè chiaro: trovare un giusto equilibrio tra difesa e attacco. Tuttavia, la necessità di garantire una maggiore copertura difensiva ha spesso portato alla scelta di schierare Yildiz e Chiesa insieme solo a gara in corso, limitando così l'efficacia dell'attacco bianconero.La statistica dei gol segnati riflette questa sfida: con soli 44 gol in campionato, la Juventus registra il peggior attacco degli ultimi 25 anni. È necessario risalire al 1998-99 per trovare una situazione simile dopo 30 giornate, anche se in quel caso la squadra aveva accumulato 6 punti in più. A riportarlo è Gazzetta.it.Yildiz, ad esempio, ha segnato solo in Coppa Italia, mentre Kean non ha ancora trovato la via del gol in questa stagione e è a secco da un anno. La mancanza di una vena realizzativa evidente ha influito negativamente sulle prestazioni della squadra.A complicare ulteriormente la situazione è la forte concorrenza in Serie A: squadre come l'Inter e il Milan viaggiano a ritmi siderali in termini di gol segnati, mentre anche Roma e Atalanta presentano una vena realizzativa migliore rispetto alla Juventus.L'ultima vittoria dei bianconeri, coincidente con l'ultima marcatura di Vlahovic, mette in evidenza l'importanza del talento serbo nell'economia del gioco della squadra. Tuttavia, una sola presenza non è sufficiente a risolvere tutti i problemi.