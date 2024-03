Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lasta valutando attentamente la possibilità di apportare cambiamenti significativi e mettere in discussione, considerando i potenziali benefici che potrebbero derivarne anche nel breve periodo, prendendo ad esempio quanto avvenuto con le due squadre della capitale. In questo momento, l'allenatore sembra trovarsi in una situazione di incertezza, con il rischio di essere messo in discussione.Pur avendo recentemente ribadito la fiducia nell'allenatore, sia il club che l'amministratore delegato Scanavino stanno riflettendo seriamente sulla situazione, considerando l'attuale serie di risultati negativi. Per la Juventus, l'assenza dalla Champions League rappresenterebbe un duro colpo sia dal punto di vista sportivo che economico, soprattutto considerando il nuovo formato che promette consistenti entrate finanziarie per tutte le squadre partecipanti.