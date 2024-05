Lasi è qualificata al nuovocompetizione che andrà in scena per la prima volta nell'estate del 2025 negli Stati Uniti. Tuttavia il debutto di questa competizione sembrerebbe non ancora certo. Stando a quanto riportato da Football Italia, la, che rappresenta i giocatori e la, hanno firmato una lettera congiunta avvertendo la FIFA che potrebbero fare causa se il calendario delle partite non verrà rivisto. Tutto ancora da decidere per questa competizione, le mosse dei due organi hanno mosso dunque un bel polverone.