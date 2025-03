La Juventus fatica, Moise Kean no: che goal in Fiorentina-Atalanta!

Come ha fatto goal Kean

Moisecontinua a stupire e a dimostrare di essere uno degli attaccanti più in forma del momento nel calcio italiano. Nella sfida tra Fiorentina , l’attaccante classe 2000 ha lasciato ancora una volta il segno, siglando il gol dell’1-0 con un’azione di pura potenza e velocità.Tutto nasce da un recupero palla su Hien a 50 metri dalla porta, con Kean che parte in progressione e si invola verso l’area avversaria. Il suo destro incrociato non lascia scampo a Carnesecchi, regalando il vantaggio alla Fiorentina. Un’altra dimostrazione della crescita dell’ex Juventus, che sta vivendo un momento di forma straordinario.

La Juventus fatica

Le parole del fratello di Kean

Il record di Kean con la Fiorentina

I suoi numeri e le sue prestazioni assumono ancora più valore se confrontati con la situazione in casa Juventus , dove gli attaccanti Vlahovic e Kolo Muani stanno faticando a lasciare il segno in maglia bianconera. Kean, invece, sembra aver trovato a Firenze l’ambiente ideale per esprimere tutto il suo potenziale, dimostrando di poter essere un riferimento offensivo di alto livello.Con la sua velocità, fisicità e capacità di finalizzazione, Kean si sta imponendo come uno degli attaccanti più efficaci della Serie A. Se continuerà su questa strada, potrebbe rientrare anche nei radar della Nazionale, aggiungendo un’opzione importante per il futuro del calcio italiano.Le parole di Giovanni Kean a Radio Bruno:"Se a Torino si stanno mangiando le mani sono ca**i loro. Noi pensiamo solo alla Fiorentina e a provare ad andare in Champions. Vuole fare la storia con questa squadra. In viola ha percepito subito fiducia ed era ciò di cui aveva bisogno. Dalla Juventus ci aspettavamo più considerazione, ma la Fiorentina ci ha convinto con il progetto. Sicuramente qui c'è più rispetto che a Torino".Moise Kean continua a essere uno dei protagonisti assoluti della stagione in Serie A. Con il gol segnato nell’ultima partita, l’attaccante viola ha raggiunto quota 16 reti, diventando il primo giocatore italiano a superare le 15 marcature in un campionato con la Fiorentina dai tempi di Giuseppe Rossi nel 2013/14. Lo riporta Opta, che sottolinea l’impatto straordinario dell’ex Juventus nel suo primo anno in maglia viola.