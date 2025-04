AFP or licensors

'La Juventus fallisce tutte le partite che contano. Mancano vertici societari', la critica

55 minuti fa



Massimo Giletti noto conduttore televisivo e tifoso della Juventus ha parlato a Radio Sportiva. Queste le sue parole dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Parma:



GILETTI- "Quando non hai una società, non puoi avere una squadra. I vertici societari non ci sono più da quando se ne è andato Marotta. Prima c’era gente competente, nonostante alcuni errori. Contro il Parma doveva essere la nostra finale. La Juve fallisce tutte le partite che contano, con il Psv, con l’Empoli e anche ieri. Ho visto un approccio nel primo tempo ridicolo. Non vedo speranze in questa squadra, anche con il Lecce ho visto la squadra in grande difficoltà negli ultimi 20 minuti. Ora non c’è cattiveria. La cosa che mi preoccupa è che se anche uno come Tudor non riesce a fare entrare la Juventus contro il Parma con la cattiveria con cui una squadra deve azzannare una vittoria certa, non c’è speranza. Sono gli uomini che sono stati scelti che non mi lasciano speranze per il domani".