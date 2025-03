La Juventus fa infuriare l'ex Iaquinta: il messaggio alla squadra

Getty Images

Vincenzo Iaquinta ha espresso il suo disappunto per la prestazione della Juventus contro la Fiorentina attraverso un duro commento su Instagram. L'ex attaccante di Udinese e Juve non ha risparmiato critiche ai giocatori bianconeri, sottolineando la delusione per il pesante KO per 3-0 subito al Franchi.Iaquinta, che ha vissuto anni importanti con la maglia della Juventus, ha evidenziato la mancanza di carattere e determinazione mostrata dalla squadra di Thiago Motta. Secondo lui, la prestazione è stata inaccettabile per un club con le ambizioni della Juve, lasciando trasparire grande amarezza per l’atteggiamento visto in campo.

Il messaggio dell’ex attaccante riflette il malumore di molti tifosi, che si aspettavano una reazione diversa dopo le ultime prestazioni altalenanti. La Juventus dovrà ora voltare pagina e ritrovare compattezza per evitare altri passi falsi in questa fase cruciale della stagione.IL MESSAGGIO - "Quando strizzi la maglia della Juve deve uscire sempre il sudore".