Dopo le notizie degli ultimi giorni e le novità sul caso Suarez, Tuttosport commenta così la situazione:"I tifosi della Juventus, oggi, scoprono ancora una volta che il nome della loro squadra è ghiotto per chi cerca visibilità e fa gola a chi deve far notizia, soprattutto coinvolgendola in uno scandalo. Non importa se è vero o no, bastano un paio di intercettazioni e qualche stralcio di indagine, il resto viene da sè. E nel caso Suarez, in fondo, andò addirittura bene perché la giustizia sportiva non finì nel vortice accusatorio e attese di capire non avviando nessun processo sulla vicenda.