La Juventus esce dalla Champions League, la borsa crolla di più del 10%: quanto pesa economicamente l'eliminazione?

Laè fuori dalla Champions League e questo ormai è noto anche se a tratti difficile da digerire. Ilinfatti ieri sera ad Eindhoven si è imposto sulla Vecchia Signora ai tempi supplementari e ha staccato un pass per gli ottavi di finale della massima competizione europea. La Juventus invece la saluta, prima rispetto a quelli che erano gli obiettivi stagionali.In caso di passaggio del turno la Juventus avrebbe incassato direttamenteA cui si sarebbero aggiunti altri circa 3/4 milioni dati dall'incasso dei botteghini con la gara degli ottavi che si sarebbe giocata in casa all'Allianz Stadium. Quindi l'incasso di Madama dalla massima competizione europea si ferma a 63 milioni.L'eliminazione ha portato a corpose vendite e perdite di profitto in Piazza Affari. Le azioni del club bianconero hanno chiuso la giornata in calo delCirca 2,55 euro ad azione. Nei giorni scorsi con l'ingresso di Tether in una settimana le azioni della Vecchia Signora erano salite di oltre il 24% con la chiusura nella giornata di ieri come riferisce Calcio e Finanza a 2,9 euro per azione.Le azioni sono tornate così ai valori del novembre scorso, in quella che è la peggiore giornata dal 2 settembre 2024, quando aveva chiuso a -15%, con la quinta peggior prestazione in un singolo giorno degli ultimi cinque anni. La capitalizzazione è scesa da 1,1 miliardi a quota 960 milioni di euro.Il dato preoccuperebbe ulteriormente qualora la Juventus non arrivasse a staccare un pass per la prossima Champions League. Infatti si può stimare in quel caso una perdita economica compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Quindi, soprattuto in ottica mercato, sarà fondamentale un posto per la prossima Champions.





