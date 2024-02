assist stagionali per il nostro Texano pic.twitter.com/KYc0mlJz4u — JuventusFC (@juventusfc) February 28, 2024

"Sette assist stagionali per il nostro Texano". Così laesalta Weston, attualmente ai box per la lussazione a una spalla ma protagonista finora di una grande stagione, durante la quale sono appunto già arrivati ben sette passaggi decisivi. Gli ultimi due in ordine di tempo risalgono al match di domenica scorsa contro il Frosinone, entrambi per Dusan Vlahovic. Un momento decisamente positivo, dunque, per lo statunitense, sul quale i bianconeri sperano di poter contare di nuovo il prima possibile.