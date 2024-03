DaScopriamo insieme i risultati degli impegni internazionali che si sono giocati nella giornata di domenica 24 e nella notte (italiana) di lunedì 25 marzo 2024!GLI STATI UNITI VINCONO LA CONCACAF NATIONS LEAGUE!Non possiamo non iniziare dallo splendido successo nella terza edizione della CONCACAF Nations League degli Stati Uniti di McKennie e di Weah. Entrambi titolari contro il Messico – Weston è rimasto in campo tutta la partita, Timothy è uscito soltanto nel recupero del secondo tempo – hanno contribuito al successo della Nazionale statunitense che, con una rete per tempo, ha superato i messicani vincendo, così, il trofeo per la terza volta consecutiva.Ancora una volta la vittoria è arrivata contro il Messico, proprio come in occasione della prima edizione. In quella circostanza, però, la Nazionale a stelle e strisce trionfò soltanto dopo i tempi supplementari.L'ITALIADopo quello contro il Venezuela di giovedì 21, gli Azzurri vincono anche contro l'Ecuador. La Nazionale guidata da Luciano Spalletti si impone 2-0 grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Barella. In campo, dalla panchina, anche due dei tre bianconeri convocati: Locatelli, al minuto 67, e Cambiaso, a due giri di orologio dal novantesimo.BABY BIANCONERIVince e convince l'Italia Under 18, ancora a Merano e ancora in amichevole, con i pari età dell'Austria. Di Caprini e Fini le reti per la Nazionale Azzurra che aveva già superato gli austriaci 2-1 giovedì 21, sempre a Merano. Tra i bianconeri: Finocchiaro è partito titolare, Crapisto e Ngana sono subentrati a gara in corso – rispettivamente al 60' e al minuto 80 –.Sconfitta di misura, invece, per il Marocco Under 18 di Boufandar – schierato dal 1' nella gara valida per la seconda giornata del "Torneo Internazionale di Oporto" – che cade 2-1 contro i padroni di casa del Portogallo.