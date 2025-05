La Juventus esalta la giocata di Vlahovic: 'Tante cose belle in pochi secondi' VIDEO

AFP or Licensors

La giocata di Vlahovic

Tramite il proprio sito ufficiale laomaggia, autore del goal che domenica ha chiuso definitivamente il match contro l'Udinese dopo la prima rete di Nico Gonzalez.Nella sfida di domenica scorsa, 19 maggio, contro l'Udinese Dusan Vlahovic ha chiuso la partita con una conclusione perfetta, a concludere la discesa di Kenan Yildiz. Un avversario che al serbo piace molto, se si pensa che ha preso parte a quattro goal (tre reti, un assist) negli ultimi quattro incroci contro i friulani in Serie A.Un bel ritorno al goal per il campione serbo, e abbiamo scelto questo episodio per definire la giocata del match.

Perché? Perché ci sono molte cose belle in questi pochi secondi. Intanto, si diceva, l'azione di Kenan e la sua visione laterale. Yildiz scende in contropiede da sinistra, si accentra e porta su di sè due difensori dell'Udinese. Poi vede Vlahovic a sinistra e appoggia con un apparente no/look. Dusan, dal canto suo, ha la capacità di essere freddo, prendere bene la mira, e calciare col sinistro nell'angolino opposto proprio mentre i difensori cercano un ultimo disperato intervento in tackle.Come avrebbe detto proprio un grande friulano, Bruno Pizzul... "tutto molto bello".Rivediamo, in loop.