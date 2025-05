La Juventus esalta Di Gregorio: 'La differenza tra uno bravo e un campione' VIDEO

Getty Images

La Juventus esalta Di Gregorio

C'è anche la firma - anzi, la mano - disulla vittoria contro il Venezia che ha consentito alladi guadagnare la qualificazione alla prossima. Nel match di domenica sera, e in particolare al 26° minuto del secondo tempo quando il risultato era ancora sul 2-2, il portiere bianconero ha detto no a Issa Doumbia con una super parata, che ha tenuto in vita la sua squadra mettendola nelle condizioni di andare a cercare il terzo goal, arrivato pochi istanti dopo.La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, esalta così Di Gregorio.

Ci sono dei momenti di svolta. Chiamateli sliding doors, se volete. Ci sono anche dei minuti che valgono, letteralmente, una stagione. Venezia-Juve, oltre che decisiva, è stata una partita non semplice, coi lagunari alla ricerca di una vittoria che poteva dar loro la speranza di salvezza, e la Juve, complice la contemporanea vittoria della Roma, obbligata a vincere per arrivare quarta.Siamo al minuto 26 del secondo tempo, 2-2 e tutto in bilico. Il Venezia va via sulla laterale e manda Doumbia al tiro. La conclusione di destro è secca e potente, sotto l'incrocio. Ma fra la palla e l'incrocio c'è la manona di Digre. Michele compie un intervento strepitoso, di quelli che fanno la differenza fra uno bravo e un campione.Per la cronaca, un minuto dopo Chico Conceicao si guadagnerà il rigore che, trasformato da Capitan Locatelli, significherà qualificazione Champions.