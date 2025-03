La Juventus esalta Cambiaso: 'Motore sulla sinistra'. Il VIDEO e i suoi numeri

AFP or licensors

La, tramite il proprio sito ufficiale, esalta, autore dell'assist al bacio per il goal decisivo dinel match di lunedì sera trai bianconerie il Verona. L'esterno classe 2000 è stato protagonista di un'ottima prestazione all'Allianz Stadium, dimostrando di essere tornato sul suo livello (o quasi) dopo le tante difficoltà patite negli ultimi mesi tra il problema alla caviglia - un po' sottovalutato, per sua stessa ammissione - e le voci di mercato esplose proprio in una delle fasi più delicate della stagione bianconera.

La Juventus esalta Cambiaso

Diciannove tiri a tre. Questo è il dato più rilevante che attesta il predominio territoriale messo in campo dalla Juventus contro il Verona.Eppure, per sbloccare la partita, sono serviti 72 minuti, nei quali la Juve ha cercato in ogni modo la via della porta. Basti pensare che, a fine partita, Montipò avrà effettuato ben 7 parate. La Juve ha spinto molto, in ogni modo, come testimoniano 34 lanci e 211 verticalizzazioni nei 90 minuti.Uno di questi è quello che spacca la partita al 72': Locatelli imbuca per Andrea, che stoppa e guarda un metro indietro, dove c'è Thuram. Il passaggio e il colpo di controbalzo di Kheph sono un attimo. L'attimo decisivo.