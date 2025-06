La Juventus era pronta a offrire 85 milioni per Osimhen: il retroscena e cosa succede dopo il no all'Al-Hilal

La Juventus torna su Osimhen dopo il no all'Al Hilal?

E' iniziato il valzer dei grandi centravanti in giro per l'Europa, con qualche profilo in particolare che sta accendendo il mercato. Tra questi c'è Victor, di proprietà del Napoli, il cui futuro è ancora da definire dopo la stagione in prestito alSul centravanti nigeriano si era mossa lae in particolare Cristiano Giuntoli. L'ex Football Director bianconero infatti aveva avviato contatti proficui con l'entourage del giocatore, forte anche del grande rapporto che lo lega al giocatore dai tempi del Napoli. E adesso?

Prima dell’addio di, la Juve, scrive il Corriere dello Sport, aveva fatto sapere al Napoli di poter arrivare a 85 milioni per il cartellino del nigeriano, lo scoglio principale resterebbe però lo stipendio decisamente fuori budget per i bianconeri. Una super proposta, anche superiore al valore della clausola rescissoria, che è di 75 milioni ma valida solo per l'estero. Chiaramente l'addio di Giuntoli ha fermato i dialoghi. C'è la possibilità di riaprirli?Osimhen ha rifiutato la proposta dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, nonostante i grandissimi sforzi economici che i sauditi erano pronti a fare. Un rifiuto che chiaramente riapre il rebus su dove sarà il futuro del nigeriano. C'è l'Inghilterra che può presentarsi alla porta del Napoli e del giocatore; in particolare il Manchester United, che è anche su Victor Gyokeres. Quest'ultimo, entrato nei radar anche della Juventus. Tanti intrecci di mercato che potranno vedere protagonista anche la Juventus.