La Juventus è negli Stati Uniti: il VIDEO dell'arrivo e i dettagli sul programma

Getty Images

Ritiro in West Virginia: una location esclusiva per i bianconeri

La Juventus è ufficialmente atterrata negli Stati Uniti, dando il via alla sua avventura nel prestigioso Mondiale per Club . Il volo partito da Caselle è giunto a destinazione senza intoppi, con la squadra bianconera pronta a immergersi in questa esperienza internazionale con grande determinazione e concentrazione.

Programma di preparazione: testa al match contro Al Ain

Massima concentrazione per un obiettivo importante

La sede scelta per il ritiro è il suggestivo White Sulphur Springs di Greenbrier, in West Virginia. Un resort di lusso con oltre 700 camere situato in una piccola cittadina da circa 2.000 abitanti. Questa location garantisce alla squadra la tranquillità ideale per prepararsi al meglio, lontana dai riflettori e con massima privacy.I bianconeri resteranno in West Virginia fino al 17 giugno, data in cui si sposteranno a Washington per il debutto nel torneo contro l’Al Ain. Successivamente, la Juventus volerà a Philadelphia per affrontare il Wydad Casablanca. Due sfide cruciali che segneranno l’inizio del cammino bianconero in una competizione che vede protagonisti i migliori club del mondo.La squadra guidata da Igor Tudor potrà sfruttare al massimo le strutture del resort, dotate di campi da allenamento di alto livello, centri fitness e spazi dedicati al recupero fisico. Un ambiente ideale per preparare al meglio ogni dettaglio, con l’obiettivo di affrontare al top della forma le prossime sfide del Mondiale per Club.