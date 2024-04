La Juventus farà una squadra di basket?

Quale è la squadra di basket più importante di Torino?

Dove si può acquistare la canotta da basket della Juventus?

"25.07.18 COMING SOON. Per chi ama giocare nuove sfide. Spingersi oltre i limiti. Esprimere il proprio potenziale". Con queste parole racchiuse all'interno di un tweet ufficiale, il 21 luglio del 2018, laannunciava la nuova linea di canotte da basket, rigorosamente a tinte bianconere e griffate Adidas, in vendita negli store a partire dal 25 dello stesso mese. Quell'indizio social venne interpretato da molti come la conferma riguardo all'intenzione da parte del club bianconero di entrare nel mondo della pallacanestro , magari costruendo da zero una propria squadra.Negli scorsi anni si è spesso parlato della possibilità di vedere la Juventus sbarcare anche nel mondo basket. A farsi strada, infatti, c'era l'idea di allestire una vera e propria polisportiva, che comprendesse la squadra di calcio e non solo, andando a ricalcare il modello societario di Real Madrid e Barcellona, le cui rispettive squadre di basket sono tra le migliori in Europa. Fino a qualche anno fa sembrava potesse nascere un'interessante sinergia tra la Juventus e l'Auxilium Torino, squadra sponsorizzata FIAT che ha militato ai massimi livelli del basket italiano. La franchigia, tuttavia, è fallita nel 2019 a causa di inadempienze economiche. Da quel momento, la suggestione di vedere la Juve coinvolta nel progetto basket si è decisamente affievolita.La squadra di basket più importante di Torino è stata l'Auxilium Torino, fondata nel 1974 e poi fallita, causa bancarotta, il 17 maggio 2019. Il 31 maggio dello stesso anno è stato presentato il progetto di rinascita del basket a Torino. Il progetto prevede il trasferimento a Torino del titolo di Serie A2 appartenente alla Dinamo Academy Cagliari, società satellite della Dinamo Sassari. Tramite un sondaggio social a cui hanno partecipato più di duemila appassionati, è stato scelto il nome di Reale Mutua Basket Torino, che attualmente milita in Serie A2, ovvero il secondo livello del basket nostrano.La canotta da basket griffata Adidas della Juventus, rigorosamente a strisce verticali bianconere, con tanto di numero 1 e logo del club, è stata per diverso tempo in vendita in tutti gli Juventus Store. Oggi non è più disponibile.