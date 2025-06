La Juventus e l'esempio da seguire del PSG: le parole di Locatelli

AFP or licensors

La Juventus e l'esempio del PSG: le parole di Locatelli

Protagonista di un'intervista ai microfoni di DAZN , direttamente dall'America dove lasi sta giocando il Mondiale per Club, il capitano bianconeroha citato ilcome un esempio positivo anche per il percorso intrapreso dalla Vecchia Signora.Ecco le sue parole: "Penso che l’esperienza conta, ma il PSG è un esempio incredibile. Hanno vinto la Champions, sono giovanissimi, messi in un contesto dove vanno a 300 all’ora. Penso che l’esperienza serva, ma se un gruppo è collaudato anche la spensieratezza paga. Non può essere un alibi che siamo giovani".

Locatelli, poi, ha speso parole al miele per: "È veramente forte, uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Ha una famiglia perbene dietro ed è una cosa che gli fa bene. Dobbiamo tenercelo stretto come Juve".