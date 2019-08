La Juventus è la società che crea più valore in Italia. E' quanto emerge dall'analisi azionaria, che spiega come il ritorno complessivo dell’investimento azionario nel titolo Juventus sia pari al 36%. Così la Juve vola in vetta alla classifica italiana. In un mondo che vede le società asiatiche in netta crescita, battute solo dal Nord America, la Juve si rivela la società italiana che ha creato maggior valore per i suoi azionisti nel 2019.



Come spiega il portale Investing, lo studio del Boston Consulting Group in merito ai "Value Creators" premia i bianconeri puntando sul Total Shareholder Return (Tsr) delle aziende quotate a maggiore capitalizzazione attraverso la variazione del prezzo delle azioni e il rendimento dei dividendi distribuiti e reinvestiti. Quel 36% è già un successo.