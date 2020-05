3









La festa del nulla. Se il 5 maggio per la Juventus è un giorno di festa in ricordo della vittoria dello Scudetto, ai danni dell'Inter, per quest'ultimi invece è l'inizio del famoso e tanto decantato triplete o di una vittoria in Coppa Italia. Insomma, il tentativo (riuscito male) di coprire una caduta che ancora adesso fa male a tutti tifosi dell'Inter. Un vittoria dello scudetto a tinte bianconere all'ultima giornata, mentre molti tifosi nerazzurri erano già in piazza Duomo pronti a festeggiare la vittoria.



Vincere uno Scudetto è sempre una gioia e i tifosi della Juventus (abituati a vincere) lo sanno bene, ma vincerlo ai danni dei nemici storici è pura poesia. Nemmeno la Serie B o il triplete dell'Inter potranno mai portare via questa gioia ai tanti tifosi bianconeri presenti nel mondo. Dai pianti di Materazzi e Ronaldo, alla gioia di Del Piero e Trezeguet, che festeggiano sotto lo spicchio del settore ospiti dello Stadio dell'Udinese al fischio finale. La radio, con tutto il calcio minuto per minuto, in panchina... Insomma ricordi indelebili, che hanno reso il 5 maggio un giorno di festa per tutto il mondo Juventus. Quindi buon 5 maggio a tutti!