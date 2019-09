La Juventu è la quinta società a livello europeo che ha speso di più sul mercato tra il 2010 e il 2019. A riportarlo è il CIES Football Observatory, secondo il quale al primo posto c'è il Manchester City con 1636 milioni di euro spesi.



MERCATO BIANCONERO - Sono 1272 quelli usciti dalle casse della Juve, con un picco di 117 milioni il 10 luglio 2018, data dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero. Nell'ultimo mercato sono 188,5 i milioni spesi per portare a Torino de Ligt, Danilo, Romero (rimasto in prestito al Genoa), Luca Pellegrini (tornato in prestito al Cagliari) e Demiral.



PRIMA ITALIANA - La Juventus è la prima squadra italiana in questa speciale classifica, dove al decimo posto c'è l'Inter. Sul podio, oltre al City, anche Barcellona e Chelsea. I bianconeri sono arrivati dietro al Psg ma davanti a due potenze mondiali come Real Madrid e Manchester United.