La Juventus in Champions League: i criteri



Quanti punti servono?

Laè determinata a ritornare in Europa attraverso la porta principale. Dopo un'assenza dalla Champions League che risale al novembre 2022, la squadra di Allegri si trova ora in una posizione competitiva per guadagnare un posto nel prestigioso torneo europeo.Nella stagione 2023-2024, la Juventus si è piazzata tra le migliori squadre, pur essendo alle spalle dell'Inter e, più recentemente, superata anche dal Milan.Maalla Juventus per essere sicura di una qualificazione alla Champions League 2024?La Juventus si assicurerà un posto in Champions League 2024/2025 nella primavera del 2024 se raggiunge uno dei. Considerando il suo posizionamento nel ranking UEFA, la Serie A avrà cinque squadre in Champions, con il quinto posto che garantisce ufficialmente la qualificazione al torneo europeo.Lasarà certa di giocare la prossimase ottiene almeno. Tuttavia, potrebbero bastarne anche meno, ma con 5 punti ci sarà la certezza matematica, indipendentemente dai risultati delle altre squadre.Inoltre, i bianconeri saranno matematicamente inse batteranno laall'Olimpico nel prossimo turno di campionato. In caso contrario, dovranno fare altri 4 o 5 punti nelle ultime tre partite contro Salernitana, Bologna e Monza.Attualmente, la Juventus ha, con il quinto o sesto posto che potrebbe garantire la qualificazione.