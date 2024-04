La qualificazione alla finale di Coppa Italia ottenuta dalla Juventus nonostante la sconfitta per 2-1 nel ritorno con la Lazio, garantisce ai bianconeri anche l'accesso alla Final Four della Supercoppa 2025, che di disputerà in Arabia Saudita. Oltre al prestigio, è un traguardo importante anche a livello economico. Quest'anno la Supercoppa ha garantito 16,2 milioni alle partecipanti: 1,6 alle semifinaliste perdenti; 5 alla finalista e 8 alla vincitrice. Anche Massimiliano Allegri nel post partita ha fatto riferimento a questo, sottolineando l'importanza della qualificazione per la squadra ma anche per la società.