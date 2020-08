Blaise Matuidi ha salutato oggi la Juventus in seguito alla rescissione del contratto con il club bianconero. In vista un'avventura americana nell'Inter Miami di David Beckham. Anche la Juve ha voluto salutare come si deve il giocatore francese, creando e condividendo su Twitter un video per ringraziarlo. Un minuto di immagini a serrato ritmo di musica con i momenti più belli di Matuidi in bianconero, dall'Italia all'Europa, fino alla fine: la premiazione per il nono scudetto consecutivo. Presenti nel video anche i suoi tre figli.