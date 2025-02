La Juventus di Thiago Motta è quarta e dentro Coppa Italia e Champions League: è in linea con gli obiettivi

Thiago Motta è in linea con gli obiettivi stagionali

Ladisi gode il quarto posto, almeno per una notte. Con 40 punti conquistati, i bianconeri restano davanti alla Fiorentina e alla Lazio (entrambe a quota 39 con una partita in meno) e al Bologna, fermo a 37 ma con un match da recuperare. Il cammino in campionato resta in equilibrio, ma le prossime settimane saranno decisive per capire le reali ambizioni della squadra.Oltre alla Serie A,Un’occasione per puntare a un trofeo e dare continuità al progetto Motta. Ma la vera sfida arriverà in Europa, con i playoff di Champions League contro il PSV, un test probante per misurare il livello dei bianconeri nel contesto internazionale.Febbraio si preannuncia come il mese chiave per la Juventus. Gli scontri diretti, la Coppa Italia e la Champions daranno una dimensione più chiara della squadra e delle sue potenzialità.: la Juve è quarta in classifica (seppur momentaneamente), ancora in corsa per la Coppa Italia e ai playoff di Champions. Tuttavia, ci sono aspetti che lasciano spazio alle critiche, come alcune scelte tattiche o la gestione di determinate partite, specialmente quelle più difficili.Febbraio sarà un banco di prova fondamentale:Se invece dovesse perdere terreno, diventeranno più aspre. Secondo voi, le critiche sono esagerate o giustificate?