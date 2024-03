Bisogna essere contenti che John Elkann sia arrivato allo Stadium quest'oggi. Almeno ha preso atto di ciò che è stata, di ciò che è, di ciò che probabilmente sarà ancora questa squadra. Almeno con la stessa guida tecnica. Lavista controè la stessa Juve di sempre, almeno nella sua versione 2023-2024.E' stata la fragilità difensiva - quarta di fila con due gol subiti -, è stata la reazione di nervi di una squadra (che resta solida), è stata gli altissimi e i bassissimi che stanno colorando l'annata. Da miracolosa a insipida., perché è da lui che dipenderà la decisione finale sull'allenatore. Ascolterà pareri, vedrà e capirà. Però difficilmente si toglierà dalla testa la potenza di una partita del genere, in cui tutto è stato impossibile e allo stesso tempo possibile. In cui la Juve è stata all'altezza dell'Atalanta, ma non certo di più.Una stella cometa bruciata troppo in fretta. La vittoria con il Frosinone è stato il colpo di coda, in questo senso. Sotto il tappeto erano state però nascoste le stesse difficoltà emerse a Verona, a Napoli, ancor di più questa sera. Disattenzioni, direte. Però in serie. Quindi problemi.E allora: