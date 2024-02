Lo aveva già detto Cristiano Giuntoli, proprio prima della partita poi persa con l'Udinese: “Se disputeremo le coppe saremo molto contenti e probabilmente aumenteremo il numero dei calciatori perché abbiamo deciso quest’anno di avere una rosa ristretta. Sicuramente prenderemo dei calciatori di qualità”. Lo ha ribadito tra le righe anche Max Allegri nella conferenza stampa di vigilia del match con il Verona : “La Juventus ha una squadra con giocatori molto giovani che quest'anno hanno fatto esperienza in partite come quella di Milano in cui abbiamo giocato per il primo posto. E poi ha dei dirigenti che rinforzeranno sicuramente la squadra anche perché probabilmente ci saranno molte più partite”.Insomma, solo per prudenza e scaramanzia si attende l'ufficialità della qualificazione in Champions, aritmeticamente distante una trentina di punti ma verosimilmente molto più vicina di così.E di lavoro ce n'è parecchio da fare, considerando quei vuoi in organico già presenti in questa stagione ma mai realmente colmati, oltre alle partenze già programmate (vedi Alex Sandro e Moise Kean, almeno) ma anche quelle che potrebbero realmente concretizzarsi (da Gleison Bremer a Federico Chiesa).