Stefano, giornalista e volto noto di SkySport ha svelato un curioso punto di vista sulla sfida Scudetto tra Juventus ed Inter. Le sue parole:"Rabiot e Chiesa sono recuperi fondamentale, a San Siro se vuoi tenere testa all'Inter devi giocare al 100% e presentarti con la squadra migliore, Danilo è leader della difesa, Rabiot del centrocampo, Chiesa è la seconda punta migliore della Juve, Yildiz a partita in corso può essere determinante e con questi quattro ha più chance di giocarsela. La Juventus ha l'obiettivo di restare aggrappata alla corsa Scudetto anche se poi molto dipenderà dell'Inter che si arrampica verso i 100 punti non c'è niente da fare, la Juve deve sperare che rallenti e sperare che rallenti significa che deve tifare per l'Inter in Champions".