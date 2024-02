Che estate sarà per la? Un'estate da vivere nuovamente con il ruolo di protagonista sul mercato dopo due sessioni trascorse inevitabilmente nelle retrovie. Ma se il popolo bianconero si aspetta una Juve attiva sul fronte del mercato in entrata, la dirigenza dovrà essere attiva anche o soprattutto su quello delle uscite per riuscirci.Un po' per forza, un po' per scelta, andando oltre i ritrovati incassi della Champions e quelli delle plusvalenze progettuali (vedi Matias Soulé): non è detto che ci saranno cessioni pesanti in massa, anzi. Ma anche i big si ritroveranno di nuovo in bilico, proprio come al termine della passata stagione.