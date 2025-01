La Juventus 'cresce' senza Vlahovic: Thiago Motta è ad un bivio

2024 Getty Images

Thiago Motta ad un bivio con Vlahovic

Le non vittorie dellanelle ultime settimane avevano inevitabilmente oscurato i progressi della squadra. Eppure c'erano, erano visibili, nelle piccole cose ma anche nelle prestazioni complessive. Perché ci sono pareggi che fanno male per il risultato, come quello con l'Atalanta, ma che aveva lasciato sensazioni positive. Diverse certo da altre "x" stagionali, come quelle con Lecce, Venezia e molte altre. Ma anche l'unica sconfitta "italiana", quella in Supercoppa con il Milan, non era stata pesante per ciò che la Juve aveva offerto per larghi tratti del match ma semmai per come è girata incredibilmente, a discapito dei bianconeri. E nelle ultime gare,La Juventus fino alla partita con il Milan non aveva mai vinto quando non c'era stato Vlahovic. Sfatato il "tabù", visto che il serbo è subentrato solo nei minuti finali, quando il risultato era già sul 2-0.z, che ha sostituito Vlahovic. Non ha segnato e quando ha avuto le occasioni non le ha sfruttare. Ma l'impatto, soprattutto contro il Milan è stato positivo. Per i movimenti sincronizzati con gli altri giocatori del reparto, per le sponde e piccoli dettagli, come sul secondo goal di Weah, dove ha creato lo spazio a Thuram. Sottigliezze che poi all'interno di una partita possono spostare la bilancia.La presenza dal primo minuto del serbo però non è così scontata. Thiago Motta è rimasto soddisfatto del lavoro di Nico Gonzalez. La logica direbbe che in attesa di Kolo Muani, Vlahovic si riprenda il posto da centravanti, perché Nico rimane comunque una soluzione se non di emergenza almeno adattata. Dall'altra parte però, è giusto modificare ciò che ha funzionato così bene nel complesso contro il Milan? Motta è a un bivio. L'esclusione di Vlahovic in Belgio farebbe rumore.