La Juventus convince Cassano: 'Vedo un'identità, Tudor parla chiaro'

Getty Images

Le parole di Cassano sulla Juventus di Tudor

Dopo la vittoria contro il Monza,ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus. L'ex attaccante è apparso positivo nelle dichiarazioni rilasciate durante il programma Viva El Futbol."Contro il Monza c’era l’impressione che la Juve avesse sempre in mano la partita. Nel primo tempo ha fatto una buona partita, poi si è abbassata. Almeno ora vedo un’identità", le parole di Cassano sul successo dei bianconeri per 2-0 grazie alle reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani.

In generale poi ha fatto il punto sulla situazione di classifica che vede la Juventus essere in piena corsa per la qualificazione in Champions League: "Con i pareggi di Lazio e Bologna, è quarta da sola. Vedo un’identità, Tudor parla chiaro e vuole vedere chiaramente alcuni aspetti del gioco. Ha messo dentro Kolo Muani di nuovo". Insomma, dopo tante critiche rivolte anche a Thiago Motta in questa stagione, la Juve sembrerebbe aver preso la strada giusta con Tudor, almeno questo sperano alla Continassa.