La Juventus con Vlahovic è un'altra cosa. Lo dicono i numeri. E lo pensa Tudor

AFP via Getty Images

La Juventus senza Dusan Vlahovic



Cosa gli può dare Vlahovic?

Togliamo due gol. E poi togliamo 8 partite, ossia quelle di campionato del nuovo anno - quando poi è cambiato tutto - e le due di Champions contro il PSV, dov'è stato poco più di una comparsa (ma avrebbe potuto fare persino il gol della qualificazione). Ebbene: di cosa parliamo? Parliamo di Vlahovic con 26 partite all'attivo e 12 gol. Quasi un gol ogni due gare.Ed è stata anche questa ragione qui a portare Igora rimettere al centro del progetto il suo centravanti. Si riparte da Vlahovic perché in fondo è coerente con l'idea del tecnico croato - che predilige un giocatore lì davanti in grado di sfruttare i momenti e la profondità -, e perché è un giocatore con i gol nelle gambeSenza Dusan sono arrivate le figuracce in Champions, quelle con l'Atalanta - un quarto d'ora in campo - e gli sberleffi con la Fiorentina, presi pure se si è seduto in panchina per tutto il tempo.Già il fatto che il serbo abbia anticipato il suo rientro alla, ecco, vuol dire che si sente un uomo in missione.Vlahovic, oltre alle reti, diventa l'arma che può dare un assetto diverso all'attacco. E poi sì, c'è il discorso evidentissimo: può farsi trascinatore. Da buon leone in gabbia.