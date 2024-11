Le parole di Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:"Se la Juve avrà la possibilità di intervenire sul mercato lo farà. La novità è che se la Juve potrà prendere Zirkzee lo farà. La situazione è assolutamente da seguire, non in stand-by ma in evoluzione. E la Juve è pronta, perché le parole di Giuntoli sono come quelle rilasciate a fine campionato quando disse ci siederemo con Allegri per parlare del futuro. Quindi occhio a seguire le evoluzioni su Zirkzee".