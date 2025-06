La Juventus chiede uno sconto per Conceiçao: la posizione del Porto

AFP via Getty Images

La Juventus ha convinto nel match d'esordio del Mondiale per Club. L'avversario era di livello modesto, ma i bianconeri hanno mostrato quella voglia di cui parlava Tudor pochi giorni fa. E non solo. Anche la qualità non è mancata, soprattutto ai protagonisti del match. I due giocatori più in forma nel match contro l'Al-Ain sono, tra l'altro, i due con il futuro più incerto.Il portoghese, in particolare, sembrava quasi destinato a lasciare il club dopo aver giocato appena 153 minuti dall'arrivo di Tudor. L'allenatore croato, però, aveva sempre ricordato la sua importanza e la sua duttilità in campo, nonostante partisse spesso in panchina. La risposta non si è fatta attendere:

E adesso gli scenari per il futuro si fanno sempre più cruciali. Il Porto ha stabilito già dal prestito, e il dg Comolli chiederà uno sconto al club biancoblù, con l'obiettivo di provare a strappare Conceiçao anche per la prossima stagione. Il Porto, però, difficilmente scenderà dai 30 milioni richiesti per liberare il classe 2002, soprattutto nell'ottica delle ultime prestazioni.