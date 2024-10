Si stanno susseguendo le voci riguardo il possibile approdo alla Juventus di un vice per Dusannel corso del mercato di gennaio. Nella conferenza stampa di vigilia oggi ha risposto il tecnico bianconero Thiago Motta. Queste le parole del tecnico alla vigilia: ( QUI la conferenza integrale)"Non esiste il vice di nessuno qui dentro, e non voglio il vice di nessuno. Voglio giocatori che vogliono giocare, poi decido chi inizia e chi subentra. Qui non ci sono vice, ma spazio per chi vuole giocare".