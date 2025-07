La Juventus cerca sempre un attaccante: torna di moda Hojlund? Le ultime

Getty Images

Juventus e Manchester United sono a stretto contatto per provare a definire la trattativa che dovrebbe vestire di bianconero Jadon Sancho. In parallelo, Damien Comolli confida ancora di riuscire a trovare l'accordo con il PSG per riportare a Torino Randal Kolo Muani, ma ad oggi l'intesa con i vincitori dell'ultima Champions League sembra ancora lontana. Di conseguenza, il dg bianconero è chiamato a valutare piani alternativi. Secondo Tuttosport, il nome che potrebbe presto tornare di moda è quello di Rasmus Hojlund, attaccante proprio dello United con cui la Juve sta già trattando Sancho.

L'opzione Hojlund

Come sottolinea Tuttosport, in caso di mancato accordo per Kolo Muani, il danese ex Atalanta, classe 2003, è elemento piuttosto gradito per qualità e per anagrafica, e infatti è rientrato nelle recenti discussioni tra i due club, in stretto contatto per finalizzare il trasferimento di Sancho. Colloqui in corso, insomma. Ma i bianconeri, nel grande domino del mercato, non sono l’unica realtà bianconera sulle tracce di Hojlund. Per il quale, negli scorsi giorni, ha chiesto informazioni anche il Milan.