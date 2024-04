INTANTO, UN CHIARIMENTO

TEK E' GIA' CENTENARIO

I NUMERI DI UN CAMPIONE

Dalla sua prima stagione come primo portiere della Juventus (2018/19), Wojciech Szczesny è l’estremo difensore che vanta più clean sheet in Serie A: 68, almeno quattro in più di ogni pari ruolo.

Dal suo esordio in Serie A con la Juventus, nel settembre 2017, Wojciech Szczesny ha parato otto dei 31 rigori fronteggiati in campionato: nessuno ha fatto meglio nel periodo (otto anche per Andrea Consigli, il quale ne ha però affrontati 45).

Wojciech Szczesny è l’unico portiere ad aver servito un assist con la Juventus in Serie A nelle ultime 20 stagioni del torneo (dal 2004/05), per il gol di Morata al minuto 47 della vittoria esterna per 4-1 sul Bologna il 23 maggio 2021.

DaCon la partita di oggi, Wojciechha raggiunto un traguardo davvero importante: sono infatti cento le partite in bianconero in cui non ha subito gol (in tutte le competizioni)In realtà le partite sono alcune in più: Szczesny ha giocato tre gare con la Juventus senza subire gol ma non rimanendo in campo per 90 minuti, contro lo Spezia 31 agosto 2022 (43 minuti), lo Sporting 13 aprile 2023 in Europa League (44 minuti) e contro il Bologna il 23 maggio 2021 (67 minuti).Il dato, dunque, si riferisce alle partite intere senza subire golPoche settimane fa, contro il Torino, Tek ha raggiunto quota 100 clean sheets in Serie A, 78 con la maglia della Juventus e 22 con la maglia della Roma.