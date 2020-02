Si é conclusa oggi una fantastica carriera. Standing ovation per @peter_fill #JSport — JuventusFC (@juventusfc) February 1, 2020

ha chiuso oggi la sua carriera da discesista. Una carriera trionfale, che lo ha visto vincere due ori iridati e ben tre volte la Coppa del mondo di specialità, riscrivendo un grande record dello sci azzurro, visto che nessun altro ha mai raggiunto questo risultato. Una carriera che si chiude, a 38 anni, tra gli applausi non solo del mondo dello sci: infatti, anche la Juventus ha voluto ringraziare il suo tifoso/campione. Ecco il messaggio, pubblicato via Twitter:. La libera di Garmisch di oggi, quindi, è stata la sua ultima discesa: chissà che domani la Juventus non possa omaggiarlo ancora, magari con un successo contro la Fiorentina.