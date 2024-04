Michele, a Station Radio, ha parlato così del futuro della"I sentori mi fanno pensare che Max sia giunto al capolinea, anche se è in linea con gli obiettivi societari, ovvero la qualificazione in Champions e la valorizzazione dei giovani. La mia sensazione è che la Juventus cambierà guida tecnica. Non parlerei di fallimento. Nello sport non esiste fallimento. Quando vinci o perdi, c'è soltanto da imparare. Per quanto riguarda Allegri, credo che sia arrivato alla fine della sua seconda avventura in bianconero. Una società organizzata, naturalmente, deve programmare con anticipo la stagione successiva. C'è stato un aumento di capitale, e il club è stato molto chiaro con la necessità di attenzionare il bilancio e comporre la rosa di tre o quattro giocatori esperti più diversi giovani".