Lasi allena attualmente presso la Continassa,durante la partitella in corso. Le due squadre si stanno affrontando in un intenso allenamento, con i giocatori concentrati sul miglioramento delle loro abilità e tattiche di gioco. L'atmosfera sul campo è carica di determinazione e impegno, mentre i giocatori si impegnano al massimo per dimostrare il loro valore e garantire un posto nella formazione titolare.Le due formazioni schierate daSzczesny, Fagioli, Gatti, Djalò, Iling, Nonge, McKennie, Rabiot, Nicolussi, Milik, Yildiz.Pinsoglio, Weah, Bremer, Rugani, Kostic, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Alcaraz, Chiesa, Vlahovic