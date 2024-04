Una giornata memorabile di sport si è svolta alle finali regionali Piemonte e Valle d'Aosta della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. È stata un'occasione straordinaria per i giocatori e per gli appassionati di calcio paralimpico, che hanno potuto assistere a una dimostrazione di talento e impegno sul campo.Lae ottenendo il pass per le Finali Nazionali. La partita di finale regionale contro Terzo Tempo è stata un'emozionante battaglia sul terreno di gioco, ma alla fine è stata la Juventus a prevalere con il punteggio di 2-0. Le reti dihanno siglato la vittoria della squadra bianconera, che ha dimostrato una volta di più la sua forza e la sua determinazione.Ora, la Juventus C1 si prepara ad affrontare le Finali Nazionali, che si terranno a Tirrenia quest'anno. Sarà un'opportunità unica per la squadra di mettere alla prova le proprie abilità contro le migliori formazioni provenienti da tutto il Paese e per cercare di conquistare il titolo nazionale.