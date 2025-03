La Juventus batte l'Inter di... oltre 100 milioni: il dato sulla rosa

AFP via Getty Images

I dati riportati nel report della UEFA “The European Club Finance and Investment Landscape”, che analizza vari parametri finanziari dei top club europei nella stagione passata, offrono spunti interessanti anche per quanto riguarda le squadre italiane. Se la classifica delle rose più costose vede il Chelsea dominare incontrastato, con un investimento record di 1,656 miliardi di euro per la stagione 2024, superando il precedente primato del Manchester United (1,42 miliardi nel 2023), i club italiani si ritagliano comunque uno spazio significativo.Tra le prime 20 posizioni di questa speciale graduatoria, infatti, troviamo ben cinque squadre italiane: Juventus e Inter, entrambe tra le prime 10, seguite da Napoli, Milan e Roma. Un dato che salta subito agli occhi è la differenza tra la rosa della Juventus e quella dell'Inter: secondo la UEFA, la rosa bianconera è valutata 737 milioni di euro, ben 113 milioni in più rispetto ai 624 milioni dell’Inter. Le altre tre italiane, purtroppo, sono più distaccate, ma comunque si fanno notare in una top 20 che dimostra la solidità economica del calcio italiano a livello internazionale.