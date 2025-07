La Juventus avvisata da Chiellini da un anno sull'opportunità LAFC: le idee sono chiare

Getty Images



Chiellini può continuare a lavorare alla Juventus?

Molti tifosi si stanno chiedendo se Giorgio Chiellini possa avere questo doppio incarico: quello alla Juventus e quello ai Los Angeles FC reso noto nella giornata di ieri dallo stesso ex difensore della Juventus. La risposta è chiaramente sì. Anzi, addirittura la Juventus era già stata informata di questa possibilità da oltre un anno.Sì. Ancor prima di entrare come dirigente nella Juventus aveva avvisato i bianconeri di questa opportunità. Si trattava solo di una traccia molto concreta all'epoca ma poi attraverso un dialogo ha portato all’ufficialità arrivata nella giornata di ieri.



Quali ruoli ricoprirà Chiellini?



Cosa ha spinto Chiellini a diventare uno dei proprietari del Los Angeles FC?

La Juventus si è attivata con i suoi legali e ha confermato la fattibilità dell’operazione. Giorgio infatti si era informato molto bene, non avrebbe mai effettuato qualcosa che potesse arrecare problemi alla Juventus ed ai Los Angeles FC ma ha atteso la conferma definitiva dalla società biancoenra.Giorgio quindi sarà Director of Football Strategy in Juventus ed è anche uno dei proprietari del Los Angeles FC. Un po' come David Beckham è uno dei proprietari del Miami.Giorgio negli States da calciatore si è trovato molto bene e questo lo ha spinto a scegliere di restare in parte ai Los Angeles. Si tratta comunque di una notizia molto importante ma il suo lavoro resta alla Juventus e la Juventus continua ad avere le idee chiare su Giorgio a cui affida sempre più potere.Oggi è una figura importante, apicale insieme al ceo per quanto concerne la politica calcistica: i rapporti con Lega Uefa e Fifa. Continuerà quindi a portarlo avanti cercando di proseguire la sua ascesa all'interno della Juventus. Vecchia Signora che quindi sì, era stata avvisata di questa possibilità concreta ed ha comunque scelto di investire su Giorgio.





