'La Juventus aveva bisogno di Tudor', le parole di Buffon

AFP/Getty Images

Sulla Juventus e Tudor

Gianluigi Buffon ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A, evidenziando il ruolo chiave che il calendario potrebbe avere nelle ultime fasi del campionato. Intervenuto a margine di Gtalk, un convegno su social, giovani e digitale organizzato dalla Gazzetta di Parma, l'ex portiere della Juventus ha ribadito la sua convinzione sul primato dell'Inter, ma ha anche lasciato spazio a un possibile inserimento del Napoli nella corsa al titolo."Da luglio ripeto che il Napoli arriverà primo o secondo. L'Inter è senza dubbio la squadra più forte e finirà nelle prime due posizioni, ma i tanti impegni ravvicinati potrebbero influire negativamente sulle loro prestazioni", ha spiegato Buffon, sottolineando come il fitto calendario dei nerazzurri possa diventare un fattore decisivo.Buffon ha poi commentato il recente arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, una scelta che a suo avviso potrebbe rivelarsi efficace nel breve termine. "Igor conosce molto bene l'ambiente bianconero, ha grande energia e può trasmetterla alla squadra. In questo momento, la Juventus aveva bisogno di questo da parte dell'allenatore", ha dichiarato. Tuttavia, l'ex numero uno azzurro ha preferito non sbilanciarsi sul futuro del tecnico croato: "Per il domani, aspettiamo e vediamo".