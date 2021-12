Nella giornata di ieri, l'agente diha incontrato laalla Continassa: intenzione comune, separarsi a gennaio. Ma, esclusa la risoluzione contrattuale - soluzione economicamente non percorribile - quali sono le strade per raggiungere tale obiettivo? Secondo quanto riporta Calciomercato.com, alla Juventus non resta che aspettare offerte per il gallese a gennaio, così da liberarlo anche gratis e risparmiare almeno sull'ingaggio. Ramsey è di fatto fuori dai piani della Juventus e - dal rientro dalla sosta - non è mai tornato tra i convocati di Massimiliano Allegri.