AFP or licensors

'La Juventus arriverà in Champions ma non so ancora come', l'idea dell'ex calciatore

un' ora fa



Sebino Nela, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport parlando della corsa Champions League che in questo momento sta coinvolgendo anche la Juventus di Igor Tudor. Queste le sue parole:



NELA- "La Juventus per me sicuramente va in Champions League insieme a Inter e Napoli, non so se come terza o come quarta. L’altra non so una tra Atalanta e Bologna, bisogna capire cosa sta accadendo a Bergamo. Poi le romane hanno delle chance: per me quarta potrebbe arrivare la Roma".